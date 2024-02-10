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Сьогодні, 16:00

В Одесі очікують на прем'єру рок-опери «Ісус Христос – суперзірка»

Категорія: Новини / Культура та мистецтво

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Яркие декорации, профессиональная игра актеров, мощная работа всей творческой группы: от режиссера постановки до балетмейстера. А еще многочисленные репетиции, чтобы усовершенствовать все нюансы и оттенки игры.

Рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, премьера которой состоялась на Бродвее в 1971 году, получила огромный зрительский успех и была поставлена на сценах 17 стран мира. Теперь этот легендарный спектакль увидят в исполнении одесских артистов.

Премьерные показы рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» на сцене Одесской Музкомедии пройдут 10,11,16 и 17 февраля.

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