1:23 - На минувшей неделе Церковь праздновала память святого мученика Агафангела, и мы поздравляли нашего архипастыря и любящего отца Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, с днем тезоименитства. 3-го февраля, в канун Недели 35-й по Пятидесятнице и дня памяти мученика Агафангела Римлянина, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре.

4:38 - В день памяти мученика Агафангела, небесного покровителя Высокопреосвященного Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, под сводами соборного храма Свято-Успенской обители в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» была совершена праздничная Божественная литургия. Богослужение возглавил Высокопреосвященнейший Владыка Агафангел в сослужении викарных архиереев и сонма духовенства Одесской епархии. 8:01 - 7-го февраля Церковь почтила память святителя Григория Богослова. В нашем городе есть храм, посвященный этому дивному угоднику Божьему. В праздничный день Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил Божественную литургию в одесском храме святителя Григория Богослова и мученицы Зои.

10:53 - «Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а кто милосерд к бедным, тот блажен» (Притч.14,21), сказано в Книге Притчей Соломоновых. И мы знаем, что «весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя» (Гал.5,14). В Измаильском благочинии на минувшей неделе состоялась благотворительная акция для нуждающихся в помощи в тяжелых условиях военного времени.

12:11 - По Своему неизреченному милосердию Господь даровал каждому из нас Ангела-Хранителя. Ангелы-Хранители, по воле Божией, пребывают с нами, учат нас добру и отвращают от зла. Но вот вопрос: всегда ли они пребывают с нами? Не удаляются ли когда от нас? Не оставляют ли нас в какое-либо время? Что сказать на это? Слово церковное говорит: ко всякому верующему Ангел приходит, если только мы сами злыми делами не удалим его от себя. Как дым прогоняет пчел и голубей смрад, так и Ангела-Хранителя нашего удаляет от нас многосмрадный грех. «Не даждь, - поэтому говорит слово Божие, - на подвижение ноги твоея, да не воздремлет храняй тя» (Пс.120,3). Из этого краткого учения видно, что удаляют от нас нашего Ангела-Хранителя грехи наши. Но единственное ли это доказательство? Нет, есть и еще. «Что ты стоишь здесь и плачешь?» – спросил однажды преподобный Нифонт юношу, который стоял в дверях одного дома и плакал. «Я, – отвечал юноша, – Ангел, посланный Господом на сохранение человека, который пребывает уже несколько дней в сем непотребном доме; стою здесь потому, что не могу приблизиться к грешнику; плачу оттого, что теряю надежду привести его на путь покаяния». Это вот второе доказательство того, что Ангел-Хранитель оставляет нас из-за наших грехов. А вот и третье. «Когда кто через свою худую жизнь, – говорил некогда Ангел святому Пахомию, – сделался мертвым для Бога и добродетели, тот смердит в тысячу раз хуже мертвого тела, так что мы никаким образом ни стоять, ни пройти около не можем». Теперь, надеемся, что вы убедились в той истине, что Ангелы-Хранители оставляют нас, когда мы проводим греховную жизнь. А зная это, будем бегать грехов, как губительной язвы, и не будем ими оскорблять и удалять от себя наших невидимых друзей, защитников и покровителей. Будем платить им любовью за любовь и эту любовь выразим пред ними подражанием их чистоте и святости и постоянным к ним возношением на небо ума и сердца нашего. Аминь.