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Сьогодні, 10:00

Після головнокомандувачем ЗСУ Зеленський змінив і начальника генштабу

Категорія: Новини / Політика

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На следующий день после увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного президент Украины Владимир Зеленский объявил и об увольнении начальника генерального штаба Сергея Шапталы.

Как сообщает украинская пресса, Зеленский объявил в ежевечернем видеообращении, что вместо Сергея Шапталы новым начальником генштаба станет генерал-майор Анатолий Баргилевич.

«По результатам совещаний — первое: провел замену руководителя генерального штаба Вооруженных сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу […] Новым начальником генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича», — сказал Зеленский. Кроме того, Зеленский сообщил, что Сырский в пятницу выбрал кандидатуры собственных заместителей, и он, президент, подпишет соответствующие указы.




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