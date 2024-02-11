Украина стала главной темой внезапного визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в США, где он провёл непривычно долгую, почти двухчасовую встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Об этом пишет “Радио Свобода”.

Наблюдатели отмечают, что Шольц прибыл в Штаты по особому приглашению президента. По их мнению, Байден уделил канцлеру ФРГ особое внимание с намерением показать американским политикам важность поддержки Украины.

На открытой части встречи Шольц раскритиковал главу Кремля Владимира Путина за его интервью журналисту Такеру Карлсону, которое он назвал “смешным” и отметил, что российский президент “127 минут лишь издевался над тем, что на самом деле Россия учинила в Украине, и рассказывая абсолютно абсурдную историю о причинах этой войны”.

Что же касается закрытых бесед, об их содержании Шольц и Байден не распространялись, отказавшись от совместной пресс-конференции. Шольц лишь выразил уверенность, что Конгресс в конечном итоге примет решение о поддержке Украины.

При этом на вопрос, возьмёт ли Германия на себя ведущую роль в поддержке Украины, если США откажутся от этого, Шольц так и не ответил.

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