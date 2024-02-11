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Сьогодні, 10:00

Проповідь на тиждень 36 по П'ятидістняці. Протоієрей Іоан Желиховський

Категорія: Новини / Слово пастиря


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2:36
неведение это незнание и приводит к
2:39
унынию к отчаянию к
2:43
ропотуха всей своей жизни и господь
2:48
сказал ему Вера твоя спасла тебя И в
2:53
этот момент этот слепой человек прозрел
2:57
Казалось бы о какой Вере идт реч что он
3:00
такое сделал в чём подвиг его
3:03
исповедник именно в этом что несмотря на
3:07
всю окружающую его атмосферу он узрел и
3:11
не только узрел но он не побоялся
3:13
исповедовать Спасителя мира сына Божия
3:17
Как часто В сегодняшней жизни Нам не
3:20
хватит этой смелости этой решительности
3:23
исповедовать нашего Бога Как часто даже
3:26
во время поста на работе Когда мы
3:31
мы говорим стыдливо пряча глаза что мы
3:35
на какой-то модной диете чтобы не
3:38
вызвать какой-то резонанс в окружающем
3:41
нас обществе Как часто когда люди идя в
3:46
церковь собираясь утром на вопрос
3:48
соседей Куда ты идёшь уклончиво отвечают
3:52
иду на
3:53
базар вот такое Пусть локальное
3:57
отречение от
3:58
госпо нас от Бога и самое главное
4:02
приводит к тому что искупительный подвиг
4:05
нашего Спасителя проходит мимо нас ведь
4:09
Господь спас нас Мы уже спасены но
4:13
Господь не спасает нас автоматически
4:16
только потому что он нас любит
4:18
необходимы и с нашей стороны некоторые
4:20
шаги чтобы искупительный подвиг нашего
4:23
Спасителя распространялся на каждого из
4:25
нас во-первых Это вера в Господа Ису как
4:29
своего Спасителя очень часто современный
4:33
человек верит в кого-то во что-то
4:36
соглашается что что-то есть не кто-то А
4:39
даже что-то верит в космос в энергию
4:43
Можем ли мы говорить надеяться что такая
4:47
Вера спасёт этого человека ещё одним
4:50
важным условием для нашего спасения
4:53
является участие в таинствах церковных
4:56
потому что мы люди двухсоставные Господь
4:59
создал свою церковь для того чтобы
5:01
спасти нас людей посредством этих
5:04
вещественных таинств которые видимо
5:06
совершая над нами невидимо действует на
5:10
нас благодать Божия и конечно же
5:13
главнейшим условием для нашего спасения
5:16
является Сора
5:19
спятили распятие своей плоти со растми и
5:22
похоть так Как однажды Господь взошёл на
5:25
Голгофу и распял там наш весь чело грех
5:30
точно также Каждый из нас должен распи
5:33
нать грех в нём живущий Пусть образ
5:37
этого слепого человека слепца в Артеме
5:41
даст нам во все дни жизни нашей вот эту
5:45
ревность о Боге смелость
5:49
дерзновение в Добром смысле этого слова
5:52
для того чтобы и на нас сбылись слова
5:55
Спасителя кто будет исповедовать меня
5:58
перед людьми того исповедовать буду и я
6:01
пред лицом отца моего небесного Аминь



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