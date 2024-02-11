неведение это незнание и приводит к неведение это незнание и приводит к

унынию к отчаянию к унынию к отчаянию к

ропотуха всей своей жизни и господь ропотуха всей своей жизни и господь

сказал ему Вера твоя спасла тебя И в сказал ему Вера твоя спасла тебя И в

этот момент этот слепой человек прозрел этот момент этот слепой человек прозрел

Казалось бы о какой Вере идт реч что он Казалось бы о какой Вере идт реч что он

такое сделал в чём подвиг его такое сделал в чём подвиг его

исповедник именно в этом что несмотря на исповедник именно в этом что несмотря на

всю окружающую его атмосферу он узрел и всю окружающую его атмосферу он узрел и

не только узрел но он не побоялся не только узрел но он не побоялся

исповедовать Спасителя мира сына Божия исповедовать Спасителя мира сына Божия

Как часто В сегодняшней жизни Нам не Как часто В сегодняшней жизни Нам не

хватит этой смелости этой решительности хватит этой смелости этой решительности

исповедовать нашего Бога Как часто даже исповедовать нашего Бога Как часто даже

во время поста на работе Когда мы во время поста на работе Когда мы

мы говорим стыдливо пряча глаза что мы мы говорим стыдливо пряча глаза что мы

на какой-то модной диете чтобы не на какой-то модной диете чтобы не

вызвать какой-то резонанс в окружающем вызвать какой-то резонанс в окружающем

нас обществе Как часто когда люди идя в нас обществе Как часто когда люди идя в

церковь собираясь утром на вопрос церковь собираясь утром на вопрос

соседей Куда ты идёшь уклончиво отвечают соседей Куда ты идёшь уклончиво отвечают

иду на иду на

базар вот такое Пусть локальное базар вот такое Пусть локальное

отречение от отречение от

госпо нас от Бога и самое главное госпо нас от Бога и самое главное

приводит к тому что искупительный подвиг приводит к тому что искупительный подвиг

нашего Спасителя проходит мимо нас ведь нашего Спасителя проходит мимо нас ведь

Господь спас нас Мы уже спасены но Господь спас нас Мы уже спасены но

Господь не спасает нас автоматически Господь не спасает нас автоматически

только потому что он нас любит только потому что он нас любит

необходимы и с нашей стороны некоторые необходимы и с нашей стороны некоторые

шаги чтобы искупительный подвиг нашего шаги чтобы искупительный подвиг нашего

Спасителя распространялся на каждого из Спасителя распространялся на каждого из

нас во-первых Это вера в Господа Ису как нас во-первых Это вера в Господа Ису как

своего Спасителя очень часто современный своего Спасителя очень часто современный

человек верит в кого-то во что-то человек верит в кого-то во что-то

соглашается что что-то есть не кто-то А соглашается что что-то есть не кто-то А

даже что-то верит в космос в энергию даже что-то верит в космос в энергию

Можем ли мы говорить надеяться что такая Можем ли мы говорить надеяться что такая

Вера спасёт этого человека ещё одним Вера спасёт этого человека ещё одним

важным условием для нашего спасения важным условием для нашего спасения

является участие в таинствах церковных является участие в таинствах церковных

потому что мы люди двухсоставные Господь потому что мы люди двухсоставные Господь

создал свою церковь для того чтобы создал свою церковь для того чтобы

спасти нас людей посредством этих спасти нас людей посредством этих

вещественных таинств которые видимо вещественных таинств которые видимо

совершая над нами невидимо действует на совершая над нами невидимо действует на

нас благодать Божия и конечно же нас благодать Божия и конечно же

главнейшим условием для нашего спасения главнейшим условием для нашего спасения

является Сора является Сора

спятили распятие своей плоти со растми и спятили распятие своей плоти со растми и

похоть так Как однажды Господь взошёл на похоть так Как однажды Господь взошёл на

Голгофу и распял там наш весь чело грех Голгофу и распял там наш весь чело грех

точно также Каждый из нас должен распи точно также Каждый из нас должен распи

нать грех в нём живущий Пусть образ нать грех в нём живущий Пусть образ

этого слепого человека слепца в Артеме этого слепого человека слепца в Артеме

даст нам во все дни жизни нашей вот эту даст нам во все дни жизни нашей вот эту

ревность о Боге смелость ревность о Боге смелость

дерзновение в Добром смысле этого слова дерзновение в Добром смысле этого слова

для того чтобы и на нас сбылись слова для того чтобы и на нас сбылись слова

Спасителя кто будет исповедовать меня Спасителя кто будет исповедовать меня

перед людьми того исповедовать буду и я перед людьми того исповедовать буду и я