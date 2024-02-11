неведение это незнание и приводит к
ропотуха всей своей жизни и господь
сказал ему Вера твоя спасла тебя И в
этот момент этот слепой человек прозрел
Казалось бы о какой Вере идт реч что он
такое сделал в чём подвиг его
исповедник именно в этом что несмотря на
всю окружающую его атмосферу он узрел и
не только узрел но он не побоялся
исповедовать Спасителя мира сына Божия
Как часто В сегодняшней жизни Нам не
хватит этой смелости этой решительности
исповедовать нашего Бога Как часто даже
во время поста на работе Когда мы
мы говорим стыдливо пряча глаза что мы
на какой-то модной диете чтобы не
вызвать какой-то резонанс в окружающем
нас обществе Как часто когда люди идя в
церковь собираясь утром на вопрос
соседей Куда ты идёшь уклончиво отвечают
базар вот такое Пусть локальное
госпо нас от Бога и самое главное
приводит к тому что искупительный подвиг
нашего Спасителя проходит мимо нас ведь
Господь спас нас Мы уже спасены но
Господь не спасает нас автоматически
только потому что он нас любит
необходимы и с нашей стороны некоторые
шаги чтобы искупительный подвиг нашего
Спасителя распространялся на каждого из
нас во-первых Это вера в Господа Ису как
своего Спасителя очень часто современный
человек верит в кого-то во что-то
соглашается что что-то есть не кто-то А
даже что-то верит в космос в энергию
Можем ли мы говорить надеяться что такая
Вера спасёт этого человека ещё одним
важным условием для нашего спасения
является участие в таинствах церковных
потому что мы люди двухсоставные Господь
создал свою церковь для того чтобы
спасти нас людей посредством этих
вещественных таинств которые видимо
совершая над нами невидимо действует на
нас благодать Божия и конечно же
главнейшим условием для нашего спасения
спятили распятие своей плоти со растми и
похоть так Как однажды Господь взошёл на
Голгофу и распял там наш весь чело грех
точно также Каждый из нас должен распи
нать грех в нём живущий Пусть образ
этого слепого человека слепца в Артеме
даст нам во все дни жизни нашей вот эту
дерзновение в Добром смысле этого слова
для того чтобы и на нас сбылись слова
Спасителя кто будет исповедовать меня
перед людьми того исповедовать буду и я
пред лицом отца моего небесного Аминь