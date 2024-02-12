Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" о первых днях российского вторжения на территорию Украины в 2022 году стал одним из победителей премии Гильдии режиссёров Америки. Один из создателей фильма Мстислав Чернов удостоен награды как лучший режиссёр документального кино.

Главную награду на церемонии вручения премий получил режиссёр Кристофер Нолан за фильм "Оппенгеймер".

"20 дней в Мариуполе" снят командой репортёров агентства Associated Press в составе режиссёра Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетки и продюсера Василисы Степаненко.

Группа снимала осаду города в течение 20 дней и вынуждена была уехать, когда российские войска подошли слишком близко к городу и захватили его часть. Журналисты опасались, что отснятые материалы в случае обнаружения, скорее всего, были бы уничтожены российскими военнослужащими.

"20 дней в Мариуполе" уже удостоен Пулитцеровской премии. В январе фильм получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино "Сандэнс".

Картина номинирована на премию "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм".

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