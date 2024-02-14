00:00 Интервью Путина Такеру Карлсону
1:20 Кто такой Такер Калсон
3:17 Республиканский избиратель и двойной переворот
5:50 Катастрофа демократов
7:05 Экзотика для Запада
8:24 Память Байдена и разменная монета Украины
9:58 Козырь Трампа
11:04 Как будут использовать интервью
12:00 Отсылка к глубинному государству
13:50 Изоляционизм американцев
14:50 Северный поток-2: Путин не хочет обострять
16:25 Серьезный разговор
17:54 Путин и установка на войну
20:05 Оружие для Украины и жест доброй воли
21:32 Следующее предложение будет хуже
22:07 Интервью с Зеленским. Поведение Такера
24:45 Страдания Путина по Западу
26:05 Джентльмен с варваром на равных не разговаривает
29:42 Целевой аудитории интервью зашло
30:25 Что такое денацификация?
32:10 Нападение на НАТО не планировалось никогда
33:50 Травма элиты
35:27 Госдолг и граница
38:45 ОНО говорит!
39:03 Война зависит от действий Украины
40:20 Жертва Пашиняна
42:20 Смена главкома. Хорошая мина
44:51 Пиар нового импульса
46:15 Зеленский хочет победы
49:27 Газопроводы самое безопасное место в Украине
50:10 Ловушка возможностей
52:10 Путин берет или возлагает ответственность?
54:55 Агрессия и доминация
55:40 Джентльменское соглашение
57:02 Бесконечная ШИЗОФРЕНИЯ войны
59:35 Ценностей НЕТ! Линии раскола