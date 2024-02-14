00:00 Интервью Путина Такеру Карлсону

1:20 Кто такой Такер Калсон

3:17 Республиканский избиратель и двойной переворот

5:50 Катастрофа демократов

7:05 Экзотика для Запада

8:24 Память Байдена и разменная монета Украины

9:58 Козырь Трампа

11:04 Как будут использовать интервью

12:00 Отсылка к глубинному государству

13:50 Изоляционизм американцев

14:50 Северный поток-2: Путин не хочет обострять

16:25 Серьезный разговор

17:54 Путин и установка на войну

20:05 Оружие для Украины и жест доброй воли

21:32 Следующее предложение будет хуже

22:07 Интервью с Зеленским. Поведение Такера

24:45 Страдания Путина по Западу

26:05 Джентльмен с варваром на равных не разговаривает

29:42 Целевой аудитории интервью зашло

30:25 Что такое денацификация?

32:10 Нападение на НАТО не планировалось никогда

33:50 Травма элиты

35:27 Госдолг и граница

38:45 ОНО говорит!

39:03 Война зависит от действий Украины

40:20 Жертва Пашиняна

42:20 Смена главкома. Хорошая мина

44:51 Пиар нового импульса

46:15 Зеленский хочет победы

49:27 Газопроводы самое безопасное место в Украине

50:10 Ловушка возможностей

52:10 Путин берет или возлагает ответственность?

54:55 Агрессия и доминация

55:40 Джентльменское соглашение

57:02 Бесконечная ШИЗОФРЕНИЯ войны

59:35 Ценностей НЕТ! Линии раскола