УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА в Radvilų rūmų dailės muziejus открывает свои двери уникальной выставки "Комната шедевра". Евангелисты Франса Хальса из коллекции Одесского музея западного и восточного искусства.
С 13 февраля можно погрузиться в XVII век, где встретить два шедевра портретиста Франса Хальса – портреты святого Луки и святого Матфея, привезенные из Украины. Незабываемое действо сопровождается аудиовизуальным и мультимедийным сопровождением, а это, не много не мало, означает погрузиться в контекст создания шедевра.
Посетить выставку "Комната шедевра" можно в южном здании Дворцового художественного музея Радвилай до 26 мая 2024 года.
Билеты на LNDM можно получить по электронной почте в магазине или LNDM в кассах Южного здания музея Дворца Радвилай.
Благодарности
Творческая команда Masterpiece room:
Автор концепции проекта - dr. Арун Гелун
Координатор Skaistis Mikulionis
Режиссёр Паулюс Маркевичюс
Драматург Бируте Капустинскаяйт
Композитор Андрей Юрис
Архитектор Александр Каваляускас
Дизайнер мебели Витаутас Гечас
Графики выставки: Витаутас Вольбек, Валентин Дудук
Создатели визуального контента: Tomas Vasiliauskas, Gražvydas Zujus
Программист Паулюс Кшивицкий
3D моделисты: Jokības Bernotas, Ingrida Kaz ėnaite
Инженеры AV: Витис Денас, Гинтаутас Римейкис
Создатель 2D анимации от BreadBakers
Создатель персонажей моушн анимации Йонас Балакаускас
Проект организован совместно с Одесским музеем западного и восточного искусства WEartMuseum / Одеський музей західного і східного мистецтва
Меценатом проекта является министр культуры Литовской Республики Симонас Кайрыс
Партнеры проекта: Ukrainos Ambasada Lietuvoje / Посольство України в Литві Посольство Литовской Республики в Республике Польша, Lietuvos šaulių sąjunga Lietuvos muitinė Патрульная Полиция Украины
Проект финансируется Lietuvos kultūros taryba
Генеральный спонсор страховой компании ААС БТА Балтийская компания
Спонсоры: AD Rem, Корона Фонда герцогини Острогис, Балебост, Компания Heat Transfers
Информационный спонсор от JCDecaux Lietuva
Особая благодарность Valdas Dovyd Specinas, Mirijana Kozak, Narimantas Savickas, Stanislav Vidt
Спасибо артистам Duettissimo - скрипачке Dalia D Paddinskaite и виолончелисту Глебу Пышня