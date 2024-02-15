УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА в Radvilų rūmų dailės muziejus открывает свои двери уникальной выставки "Комната шедевра". Евангелисты Франса Хальса из коллекции Одесского музея западного и восточного искусства.

С 13 февраля можно погрузиться в XVII век, где встретить два шедевра портретиста Франса Хальса – портреты святого Луки и святого Матфея, привезенные из Украины. Незабываемое действо сопровождается аудиовизуальным и мультимедийным сопровождением, а это, не много не мало, означает погрузиться в контекст создания шедевра.

«Во время пережитого у зрителя появится возможность побыть непрерывно с оригиналом, уделить ему все свое внимание — сегодня огромная роскошь и наслаждение спеша, и презентация гениальных произведений искусства, которые дошли до нас в особых обстоятельствах в «Зале Шедевров», Я думаю, что это подарок каждому любителю искусства», - говорит генеральный директор LNDM, автор идеи проекта Аринас Гелинас dr. Arīnas Gelīnas, приглашает посетителей к близкому и личному знакомству с шедеврами мирового искусства.

Посетить выставку "Комната шедевра" можно в южном здании Дворцового художественного музея Радвилай до 26 мая 2024 года.

Билеты на LNDM можно получить по электронной почте в магазине или LNDM в кассах Южного здания музея Дворца Радвилай.

Благодарности

Творческая команда Masterpiece room:

Автор концепции проекта - dr. Арун Гелун

Координатор Skaistis Mikulionis

Режиссёр Паулюс Маркевичюс

Драматург Бируте Капустинскаяйт

Композитор Андрей Юрис

Архитектор Александр Каваляускас

Дизайнер мебели Витаутас Гечас

Графики выставки: Витаутас Вольбек, Валентин Дудук

Создатели визуального контента: Tomas Vasiliauskas, Gražvydas Zujus

Программист Паулюс Кшивицкий

3D моделисты: Jokības Bernotas, Ingrida Kaz ėnaite

Инженеры AV: Витис Денас, Гинтаутас Римейкис

Создатель 2D анимации от BreadBakers

Создатель персонажей моушн анимации Йонас Балакаускас

Проект организован совместно с Одесским музеем западного и восточного искусства WEartMuseum / Одеський музей західного і східного мистецтва

Меценатом проекта является министр культуры Литовской Республики Симонас Кайрыс

Партнеры проекта: Ukrainos Ambasada Lietuvoje / Посольство України в Литві Посольство Литовской Республики в Республике Польша, Lietuvos šaulių sąjunga Lietuvos muitinė Патрульная Полиция Украины

Проект финансируется Lietuvos kultūros taryba

Генеральный спонсор страховой компании ААС БТА Балтийская компания

Спонсоры: AD Rem, Корона Фонда герцогини Острогис, Балебост, Компания Heat Transfers

Информационный спонсор от JCDecaux Lietuva

Особая благодарность Valdas Dovyd Specinas, Mirijana Kozak, Narimantas Savickas, Stanislav Vidt

Спасибо артистам Duettissimo - скрипачке Dalia D Paddinskaite и виолончелисту Глебу Пышня