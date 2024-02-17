Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона, передает Укринформ.
По словам министра, средства государственного резерва "зависят только от наших украинских граждан, плательщиков единого социального взноса, и, в частности, от наших военных, которые из своих зарплат перечисляют взнос и таким образом наполняют Пенсионный фонд". В то же время Жолнович отметила, что другие социальные расходы напрямую зависят от международной помощи.
Она напомнила, что в конце ноября 2023 года было принято соглашение с Всемирным банком при поддержке правительства Японии на 1,2 миллиарда долларов.
Из этих средств была выплачена помощь гражданам в декабре, январе, предполагается, что из них покроют пособия в феврале и марте.