 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 18:00

Суд Нью-Йорка зобов'язав Трампа виплатити 355 млн доларів у справі про шахрайство

Категорія: Новини / Події

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить 355 млн долларов по обвинению в гражданском мошенничестве в его бизнес-корпорации. Об этом сообщает The New York Times.

“Решение судьи по делу Дональда Трампа о гражданском мошенничестве может стоить ему всех имеющихся у него денег. Вердикт также запрещает бывшему президенту вести бизнес в штате в течение трех лет”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что суд запретил возглавлять какие-либо нью-йоркские компании в течение двух лет взрослым сыновьям Трампа.

“Один из сыновей, Эрик Трамп, — фактический глава Trump Organization, и это постановление ставит под сомнение, сможет ли кто-либо из членов семьи управлять бизнесом в ближайшем будущем”, — пишет NYT.

Трамп подаст апелляцию, но ему придется либо найти деньги, либо обеспечить залог в течение 30 дней.

“Решение не сделает его банкротом, поскольку большая часть его богатства связана с недвижимостью”, — говорится в статье.

Источник




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 