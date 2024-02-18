Кабмин 16 февраля согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука, которая находится в Хорватии. Об этом сообщила в Telegram глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, проведение конкурса по реализации активов в виде движимого имущества, которое находится за рубежом и передано АРМА для реализации, осуществляется по согласованию с Кабмином.

“Такое согласование сегодня оформлено соответствующим протокольным решением Кабинета Министров Украины”, — добавила Дума.



