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Сьогодні, 16:00

Кабмін погодив продаж 92-метрової яхти Медведчука Royal Romance

Категорія: Новини / Політика

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Кабмин 16 февраля согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука, которая находится в Хорватии. Об этом сообщила в Telegram глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, проведение конкурса по реализации активов в виде движимого имущества, которое находится за рубежом и передано АРМА для реализации, осуществляется по согласованию с Кабмином.

“Такое согласование сегодня оформлено соответствующим протокольным решением Кабинета Министров Украины”, — добавила Дума.






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