Программа "О положении Союза": Возмущение в ЕС отношением Трампа к общей обороне. Сокращение воздушных экипажей. Украине «надо быть и быть в НАТО»

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Мир уже привык к бессмысленным ремаркам Дональда Трампа. Вот почему европейские лидеры редко их комментируют, они обычно затыкают нос и идут дальше. Но предположение бывшего президента во время предвыборного митинга о том, что США не будут защищать союзников по НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону, вызвало редкие по силе негативные отклики.

«Опасное», «безумное», «ужасающее» - такой была самая дружелюбная реакция на высказывание Трампуа.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель:

НАТО не может быть военным альянсом 'à la carte', который работает в зависимости от настроения президента США в те или иные дни. Нельзя говорить «да, нет, да, завтра, нет, это зависит от того, кто вы". А теперь давайте серьёзно. Давайте будем серьёзными.

Участники встречи министров обороны стран НАТО на этой неделе также не были настроены смягчать выражения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

В основу НАТО положена идея о том, что нападение на одного члена вызовет ответную реакцию всего альянса. До тех пор, пока мы вместе поддерживаем эту идею, мы предотвращаем любой военный удар по любому союзнику. Поэтому малейшее предположение о том, что мы не заступимся друг за друга, что мы не собираемся защищать друг друга, подрывает безопасность всех нас.

Столтенберг также сообщил о рекордных военных расходах альянса. Поскольку бюджетные решения разрабатываются в течение нескольких месяцев, расходы НАТО нельзя рассматривать как прямой ответ Трампу, который давно известен враждебными высказываниями в адрес НАТО. Скорее это ответ российской агрессии и Владимиру Путину.

Увеличение военных расходов происходит в достаточно сложной экономической обстановке.

На этой неделе европейский аэрокосмический концерн Airbus отчитался о своей прибыли. Цифры были неоднозначными, прогноз на 2024 год был осторожным. В целом это трудная финансовая ситуация для авиационной отрасли, которая стремится урезать все расходы.

Уменьшение воздушных экипажей

Одним из рассматриваемых вариантов является сокращение количества пилотов, управляющих авиалайнером. Это называется «расширенные операции с минимальным экипажем», сокращенно eMCO. Лётчики говорят, что это вызывает глубокую тревогу и ведёт к снижению безопасности.

Ко мне присоединяется президент Европейской ассоциации пилотов Отян де Бройн.

Гробе: Итак, вы представляете более 40 тысяч летчиков в 33 странах. Расскажите, почему ваша организация выступает против eMCO.

Де Бройн: В авиации у нас есть дублирование и резервное копирование всех критически важных для безопасности систем. Это философия, лежащая в основе современной гражданской авиации. Приведу пример: на борту больших самолетов каждая критически важная система безопасности устанавливается два или три раза. Это призвано предотвратить фатальный сбой в работе всей такой системы. В настоящее время за штурвалами большинства лайнеров находятся капитан судна и второй пилот. То есть два летчика работают как одна команда, которая служат важнейшей системой мониторинга сетей безопасности. Они также контролируют друг друга, обнаруживая ошибки и снижая потенциальные опасности до того, как они обострятся.

Гробе: Какие риски сопряжены со схемой «Только один пилот»?

Де Бройн: Согласно этой концепции, когда один пилот часами управляет лайнером на этапе крейсерского полёта, ему или ей нужно будет взять перерыв, чтобы сходить туалет. Во время этого перерыва в кабине экипажа никого не будет. Но что произойдет, например, если в этот момент авиадиспетчерская служба попросит борт отклониться от траектории полета, или если возникнет возгорание двигателя или задымление, или появится предупреждение о столкновении. В этот момент я как пилот, не смогу отвечать за безопасность моих пассажиров, моего экипажа и моего самолета.

Гробе: Концепция Одного пилота находится на стадии оценки Агентства авиационной безопасности ЕС. Насколько готова эта оценка? С вами консультировались?

Де Бройн: За последние два года были проведены консультации с небольшой группой заинтересованных сторон, в которых мы принимали участие. Это первый случай в истории, когда Европейское агентство по авиационной безопасности начинает разработку правил без цели решения проблем безопасности. Вместо этого возникает множество вопросов по поводу безопасности. Мы не верим в то, что этот процесс оценки проводится независимо и беспристрастно.

Гробе: А как насчет ваших работодателей, авиакомпаний, как они к этому относятся?

Де Бройн: Это очень просто. Некоторые авиакомпании руководствуются коммерческими соображениями, видят возможность сэкономить деньги за счёт сокращения количества пилотов на дальнемагистральных рейсах. Воздушные перевозчики могут соблазниться перспективой получить конкурентное преимущество за счёт сокращения экипажа. Однако они могут быть неприятно удивлены, обнаружив, что коммерческие стимулы являются чрезвычайно рискованным фактором в гражданской авиации. А если они в этом сомневаются, им следует просто спросить у "Боинга".

«Надо быть и быть в НАТО»

Прежде чем мы закончим, давайте посмотрим на сезон карнавалов, который подошел к концу на этой неделе.

Некоторые из крупнейших парадов традиционно проходят в Западной Германии. Только в Кельне около 1,5 миллионов человек вышли на улицы, чтобы повеселиться на фоне изобилия сладостей, цветов и алкоголя.

В отличие от карнавалов в Венеции или Рио-де-Жанейро, в немецких парадах участвуют платформы, на которых политические вопросы рассматриваются с едким сарказмом.

На одной платформе в Кельне были изображены чучела Владимира Путина, китайского президента Си Цзиньпина и верховного лидера Ирана Али Хаменеи. У всех них к головам были прибиты деревянные доски. В Германии это означает, что такой человек идиот.

На другой платформе был изображён президент Украины. Зеленский держал шлем рядом с надписью «Надо быть и быть в НАТО».

Удивительно, как сложные вопросы внезапно становятся ясными, когда у тебя очень праздничное настроение."

Источник