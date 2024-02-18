Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Мир уже привык к бессмысленным ремаркам Дональда Трампа. Вот почему европейские лидеры редко их комментируют, они обычно затыкают нос и идут дальше. Но предположение бывшего президента во время предвыборного митинга о том, что США не будут защищать союзников по НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону, вызвало редкие по силе негативные отклики.
«Опасное», «безумное», «ужасающее» - такой была самая дружелюбная реакция на высказывание Трампуа.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель:
Участники встречи министров обороны стран НАТО на этой неделе также не были настроены смягчать выражения.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:
Столтенберг также сообщил о рекордных военных расходах альянса. Поскольку бюджетные решения разрабатываются в течение нескольких месяцев, расходы НАТО нельзя рассматривать как прямой ответ Трампу, который давно известен враждебными высказываниями в адрес НАТО. Скорее это ответ российской агрессии и Владимиру Путину.
Увеличение военных расходов происходит в достаточно сложной экономической обстановке.
На этой неделе европейский аэрокосмический концерн Airbus отчитался о своей прибыли. Цифры были неоднозначными, прогноз на 2024 год был осторожным. В целом это трудная финансовая ситуация для авиационной отрасли, которая стремится урезать все расходы.
Уменьшение воздушных экипажей
Одним из рассматриваемых вариантов является сокращение количества пилотов, управляющих авиалайнером. Это называется «расширенные операции с минимальным экипажем», сокращенно eMCO. Лётчики говорят, что это вызывает глубокую тревогу и ведёт к снижению безопасности.
Ко мне присоединяется президент Европейской ассоциации пилотов Отян де Бройн.
Гробе: Итак, вы представляете более 40 тысяч летчиков в 33 странах. Расскажите, почему ваша организация выступает против eMCO.
Гробе: Какие риски сопряжены со схемой «Только один пилот»?
Гробе: Концепция Одного пилота находится на стадии оценки Агентства авиационной безопасности ЕС. Насколько готова эта оценка? С вами консультировались?
Гробе: А как насчет ваших работодателей, авиакомпаний, как они к этому относятся?
«Надо быть и быть в НАТО»
Прежде чем мы закончим, давайте посмотрим на сезон карнавалов, который подошел к концу на этой неделе.
Некоторые из крупнейших парадов традиционно проходят в Западной Германии. Только в Кельне около 1,5 миллионов человек вышли на улицы, чтобы повеселиться на фоне изобилия сладостей, цветов и алкоголя.
В отличие от карнавалов в Венеции или Рио-де-Жанейро, в немецких парадах участвуют платформы, на которых политические вопросы рассматриваются с едким сарказмом.
На одной платформе в Кельне были изображены чучела Владимира Путина, китайского президента Си Цзиньпина и верховного лидера Ирана Али Хаменеи. У всех них к головам были прибиты деревянные доски. В Германии это означает, что такой человек идиот.
На другой платформе был изображён президент Украины. Зеленский держал шлем рядом с надписью «Надо быть и быть в НАТО».
Удивительно, как сложные вопросы внезапно становятся ясными, когда у тебя очень праздничное настроение."