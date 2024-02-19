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Сьогодні, 10:00

Українське дунайське пароплавство формує контейнерні каравани як альтернативу заблокованому кордону.

Категорія: Новини / Події

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ЧАО “Украинское Дунайское Пароходство” (УДП) начинает формировать контейнерные караваны для обеспечения альтернативного логистического пути через Дунай, в обход заблокированной границы на западе страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Пароходство предлагает доставлять контейнеров в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и в румынский порт Констанца.

Кроме перевозки компания обеспечивает хранение и перевалку в украинских портах, организацию перевалки в портах выгрузки.

Госкомпания уже начала консультации с перевозчиками по привлечению необходимого количества контейнеров, необходимых для формирования первых караванов.

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