ЧАО “Украинское Дунайское Пароходство” (УДП) начинает формировать контейнерные караваны для обеспечения альтернативного логистического пути через Дунай, в обход заблокированной границы на западе страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Пароходство предлагает доставлять контейнеров в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и в румынский порт Констанца.

Кроме перевозки компания обеспечивает хранение и перевалку в украинских портах, организацию перевалки в портах выгрузки.

Госкомпания уже начала консультации с перевозчиками по привлечению необходимого количества контейнеров, необходимых для формирования первых караванов.

Источник.