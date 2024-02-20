1:21 - В канун праздника Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Высокопреосвященный Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил всенощное бдение в соборном храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря в сослужении архиепископа Южненского Диодора и братии обители.

3:32 - 15-го февраля, в праздник Сретения Господа нашего Иисуса Христа, Владыка митрополит Агафангел совершил праздничную Божественную литургию в храме Сретения Господня, расположенном в жилом массиве Люстдорф.

5:09 - В праздник Сретения Господня, после Божественной литургии, управляющий Одесской епархией митрополит Агафангел посетил временный храм общины Свято-Успенского храма в поселке Александровка и вместе с духовенством и паствой совершил молебен о мире в Украине.

7:20 - 12-го февраля, в день памяти трех вселенских святителей и учителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, архиепископ Арцизский Виктор возглавил престольное торжество в Трехсвятительском храме женского монастыря Одесской епархии в честь иконы Божией Матери «Целительница» в селе Холодная Балка.

8:37 - 15-го февраля, в 35-ю годовщину вывода войск из Афганистана, архиепископ Болградский Сергий и духовенство Измаильского благочиния приняли участие в траурном митинге у памятника воинам-интернационалистам в Измаиле. Архиепископ Сергий в сослужении духовенства совершил заупокойное богослужение по погибшим воинам.

9:52 - В канун праздника Сретения Господня духовенство и прихожане с особым вниманием и заботой готовят помощь детям, которые борются с тяжелой болезнью. В отделении онкогематологии Одесской областной детской клинической больницы представители нашей епархии частые гости. 15-го февраля, в день Сретения Господня и в Международный день онкобольных детей, участники епархиального проекта «Добро объединяет» поздравили малышей с праздником. Всего на Сретенской ярмарке удалось собрать 250 тысяч гривень.

11:25 - В Одесской духовной семинарии 12-го февраля состоялся вечер памяти, посвященный преподобному Паисию Святогорцу – аскету, духовному писателю и одному из самых уважаемых афонских старцев XX века.

12:55 - Праведный Симеон говорит Марии: «Вот, Он назначен для падения и возвышения многих в Израиле и для знамения, которое будут злословить, — также и тебе самой меч пронзит душу, — чтобы открылись рассуждения многих сердец». Здесь мы видим, что Бог назначил Спасителя быть испытанием для детей Израиля, чтобы многие из них преткнулись из-за Него, а многие были возвышены Им. Слово о том, что меч пронзает душу, показывает, что когда Спасителя как знамение злословят, страдание пронзает и внутреннее существо того, кто Его порождает. Здесь показаны не только страдания Матери Божией, но и то, как мы переживаем Христовы страдания в своём духовном переживании Христа. Симеон также говорит о том, что должны открыться рассуждения многих сердец. И действительно, то, что скрыто у человека в сердце, легко открывается, если посмотреть на его отношение ко Христу. Именно поэтому, при встрече со Христом в своём сердце, одни рождают Его в себе, пребывает в Нём и наслаждаются Им, а другие, вновь и вновь отрекаются и распинают Его в себе.