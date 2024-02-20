В Берлине представили избранные картины из фондов Одесского музея западного и восточного искусства. Выставка приурочена ко второй годовщине нападения России на Украину.

В Берлинской картинной галерее открылась выставка "От Одессы до Берлина: европейская живопись XVI-XIX веков". В экспозиции представлены 12 картин, которые были вывезены из южного украинского города, чтобы уберечь их от бомбёжек и пожаров.

После начала российского вторжения многочисленные произведения искусства были помещены в защищённые контейнеры и подземные убежища. Позже было принято решение отправить их за границу, где им будет оказан должный уход.

Цель выставки, по словам её устроителей, – привлечь внимание к продолжающейся войне и выразить поддержку украинским беженцам, живущим в Германии.

"Музеи, которые сейчас находятся под угрозой в Украине, являются частью европейской культуры", – заявили в руководстве Берлинской галереи.

Всего до немецкой столицы добрались 74 шедевра. Нынешняя мини-экспозиция предваряет более крупную выставку: в январе 2025 года посетители смогут увидеть порядка 60 одесских картин в диалоге с произведениями из берлинских коллекций.