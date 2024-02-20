Служба безопасности Украины сообщила о подозрении киевскому блогеру, который позиционировал себя как «политического эксперта» и готовил фейки о войне в Украине для кремлевских СМИ. По данным источников NV, речь идет о Дмитрии Корнийчуке.

Как рассказали в СБУ, фигурант отрицал вооруженную агрессию России и пытался дискредитировать командование Сил обороны в пользу страны-агрессора. Также он распространял дезинформацию об общественно-политической ситуации в Украине, «пытаясь бросить тень на международный имидж государства».

По словам собеседника NV, до начала большой войны Корнийчук регулярно выступал на запрещенных пророссийских телеканалах 112 Украина, Наш и NewsOne. Чтобы распространять фейки, псевдоэксперт вел свой YouTube-канал и страницы в соцсетях, говорится в сообщении спецслужбы. Его посты и видеокомментарии активно подхватывали основные российские телеканалы и интернет-издания, «которые создавали на их основе постановочные сюжеты и провокационные публикации».

Общая аудитория этих медиаплощадок составила более полумиллиона пользователей.

Также, по данным СБУ, пропагандисты РФ приглашали Корнийчука участвовать в телеэфирах российских информресурсов, в частности на канал Звезда, который принадлежит минобороны РФ.

Во время обысков у него обнаружили компьютеры и мобильные телефоны «с доказательствами его подрывной деятельности», утверждают правоохранители.

Следователи СБУ сообщили Корнийчуку о подозрении по частям 2, 3 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Фигуранту избирают меру пресечения. Ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.