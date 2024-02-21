00:00 Кто стоит за протестами в Польше? 1:51 Военный хаб Украины 5:35 Игра ЗАПАДА с Киевом 8:00 Передел денег на войну 10:18 Уныние из-за Авдеевки 11:10 Четыре ВАЖНЫХ события войны 12:30 Решительный удар на Киев 14:35 За столом или в меню 16:15 Счет Черчилля Польше 17:25 Кредит под залог недр 19:17 Сигнал украинским олигархам 20:25 Жесткое ПОХМЕЛЬЕ! 21:21 Мосты в Киеве 22:42 75% американцев не поддерживают помощь 23:42 Управа на хуситов 26:10 Хуситам в конце концов заплатят 28:01 Конкуренция нефти и газа 29:45 Стратегический союз с США 31:51 Украина богатая страна 35:00 Ликвидация пилота-перебежчика 37:56 Рим предателям не платит 42:40 Вдова Навального. 44:08 Сын Сечина