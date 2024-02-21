Национальный банк уточнил ряд валютных ограничений, чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала для защиты международных резервов Украины и сохранения стойкости валютного рынка.

Соответствующие изменения внесены постановлением Правления НБУ от 20 февраля 2024 года №24, которое вступает в силу с 21 февраля 2024 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Документом, в частности, изменены условия покупки валюты бизнесом.

В НБУ напомнили, что сейчас для расчетов в иностранной валюте бизнес должен сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а дальше, при необходимости, покупать ее на валютном рынке. Также предприятиям доступны валютные операции на условиях "своп" по купле-продаже иностранной валюты, если первая часть операции предусматривает покупку банком у клиента иностранной валюты.

Чтобы такие операции не использовались для обхода действующих валютных ограничений, НБУ уточнил условия покупки валюты предприятиями.

Так, с 21 февраля во время покупки валюты бизнесом банки будут принимать во внимание не только средства в иностранной валюте, размещенные на текущих и депозитных счетах клиента, но и информацию о незавершенных валютных операциях клиента с банками на условиях "своп", по которым осуществлена первая часть операции (по продаже клиентом иностранной валюты банка).

Для этого на дату покупки иностранной валюты юридическим лицам нужно будет предоставлять банку информацию о проданной им иностранной валюте по первой части валютных операций на условиях "своп" (валюта, срок операции) по незавершенным соглашениям с банками. Она будет предоставляться дополнительно, вместе с информацией об имеющихся средствах в иностранной валюте на текущих и депозитных счетах.

"Сейчас действует норма, в соответствии с которой банки могут завершить валютный надзор за соблюдением резидентами граничных сроков расчетов по экспортным операциями после зачисления на текущий счет резидента в банке денежных средств, которые поступили от нерезидента за товар, если эти средства переводились из-за границы", - отмечают в Нацбанке.

Чтобы стимулировать возвращение в Украину валютной выручки за экспорт товаров, НБУ уточняет особенности осуществления валютного надзора банками.

Начиная с 21 февраля, банки будут иметь возможность завершить валютный надзор по соответствующим операциям только при условии, если средства от нерезидента поступили в иностранной валюте. При этом переводы в гривнях не будут основанием для завершения валютного надзора банком.

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