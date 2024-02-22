Гиппопотам Тимоти из зоопарка Сан-Антонио (штат Техас) — уже не новичок в политике. Впервые его выдвинули на выборы президента США в 2020 году. Животному завели аккаунт в Twitter/X, на который подписались несколько тысяч человек. Там бегемот пожаловался, что его не позвали на дебаты, и поздравил победившего соперника Джо Байдена.

Недавно в зоопарке вновь прошла церемония выдвижения Тимоти в президенты. На неё собрались несколько десятков сторонников и журналистов. Посетители активно покупают мерч с бегемотом-политиком.