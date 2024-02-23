Фермеры из Чехии, Словакии, Польши и других стран устроили в четверг акции протеста вдоль чешских границ, заблокировав некоторые переходы. Они требуют уменьшения бюрократии и изменений в политике Европейского Союза.
Об этом сообщает агентство Reuters.
В этом году фермеры по всей Европе, в том числе в Польше, Франции, Германии, Испании и Италии, активизировали протесты, жалуясь на низкие цены и высокие расходы, дешевый импорт и ограничения, связанные с инициативой ЕС по изменению климата "Зеленая сделка" (Green Deal).
Словацкий фермер Владимир Хован сказал, что сектор сталкивается со "ста миллионами проблем", которые вредят его конкурентоспособности.
Фермеры заблокировали переход Ходонин-Голич на южной чешской границе со Словакией более чем на час. Сотни тракторов выстроились вдоль шоссе.
Протестующие, в том числе из Венгрии, которые приехали автобусами, размахивали национальными флагами и держали плакаты с надписями "Стоп бюрократии" и "Стоп украинскому зерну".
Чешские и польские фермеры также частично заблокировали переезд на северо-востоке Чехии, где вдоль дороги были припаркованы десятки тракторов.