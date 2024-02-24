Памятная банкнота «Единство спасает мир» посвящена единению демократического мира перед лицом российской агрессии. Банкнота номиналом 50 гривен вводится в обращение 23 февраля 2024 года.

Денежный знак является законным платежным средством и обязательна к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины по всем видам платежей. Тираж – ограничен, и составляет 300 тысяч штук (в сувенирной упаковке), что придает банкноте коллекционную ценность. Её реализация будет осуществляться интернет-магазином нумизматической продукции НБУ с 07 марта 2024 года. Кроме того, банкнота постепенно будет реализовываться и банками-дистрибьюторами.





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