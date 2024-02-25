“Регулятор с Министерством энергетики уже разработали перечень необходимых нормативных документов и мероприятий, которые в ближайшее время должны быть реализованы.

Уже на позиции члена НКРЭКУ я продолжу работать над внедрением решений, необходимых для стабилизации рынка, его дальнейшего развития и интеграции в ЕС”, — добавил Ущаповский.