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22 февраля 2024 года истек двухлетний срок полномочий главы Нацкомиссии по регулированию энергорынка и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константина Ущаповского. Нового главу НКРЭКУ выберут путем тайного голосования. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
Ущаповского избрали главой НКРЭКУ 22 февраля 2022 года — он заменил на этом посту Валерия Тарасюка.
“Вчера закончился последний день моих полномочий как председателя НКРЭКУ. И уже вскоре вместе с коллегами, путем тайного голосования, мы выберем нового руководителя или руководительницу регулятора”, — написал Ущаповский в Facebook.
По его словам, сейчас перед отраслью стоит критически острый вопрос — урегулирование долгового кризиса на энергорынке.
“Регулятор с Министерством энергетики уже разработали перечень необходимых нормативных документов и мероприятий, которые в ближайшее время должны быть реализованы.
Уже на позиции члена НКРЭКУ я продолжу работать над внедрением решений, необходимых для стабилизации рынка, его дальнейшего развития и интеграции в ЕС”, — добавил Ущаповский.
Уже на позиции члена НКРЭКУ я продолжу работать над внедрением решений, необходимых для стабилизации рынка, его дальнейшего развития и интеграции в ЕС”, — добавил Ущаповский.