Наличие растительности, степень загрязненности участка и тип грунтов — такие ключевые показатели, определяющие стоимость разминирования земель сельхозназначения, выделило Министерство экономики Украины, сообщил заместитель министра Игорь Безкаравайный на украинско-польской конференции по разминированию, организованной Польским агентством инвестиций и торговли в посольстве Польши в Украине на этой неделе.

“Наибольшей проблемой на данном этапе есть ценообразование. Мы начинаем разрабатывать модель расчета стоимости работ. Мы идентифицировали три показателя, которые будут влиять на стоимость работ: наличие растительности, степень загрязненности участка и тип грунтов”, — сказал замминистра.

По его словам, еще один важный вопрос — формирование прозрачной научно обоснованной системы приоритета разминирования участков.

“Нам нужна модель, по которой мы будем определять, какая территория будет разминирована в первую очередь, какая — во вторую, какая — в третью. Может быть, что среди двух похожих участков один будет разминирован быстро, а другой, возможно, никогда из-за чрезвычайно высокого уровня загрязнения”, — пояснил Безкаравайный.

Он уточнил, что сегодня в Украине работает 3500 саперов, чего недостаточно для разминирования. “Это очень мало. Сколько нужно, пока никто в мире не может оценить. Нужны специалисты как по обследованию, так и те, которые могут перемещать и уничтожать взрывоопасные предметы”, — отметил заместитель главы Минэкономики.

По его словам, разминирование полностью уничтоженных Бахмута или Марьинки будет осуществлять государство, учитывая сложность работ.

Согласно данным заместителя начальника отдела управления информацией Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Евгения Зубаревского, в некоторых местах плотность минирования достигает 2,5 мин на 1 кв. м.

“После освобождения территорий обезвреживание взрывоопасных предметов будут выполнять подразделения Сил безопасности и обороны”, — сказал Зубаревский.

По его словам, с февраля 2022 года 6 млн граждан Украины находятся под влиянием загрязнения взрывоопасными предметами. Произошло 611 взрывов в гражданских районах, в результате которых погиб 281 человек, ранения получили 600 человек. Половина инцидентов произошла в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, 75% инцидентов произошло от мин.

“Процесс разминирования и восстановления будет чрезвычайно тяжелым и длительным, и его нужно начинать уже. Я рассчитывает на польско-украинское сотрудничество… Там, где мы можем развивать сотрудничество, нужно его развивать. Вместе мы можем сделать гораздо больше”, — подчеркнул посол Польши в Украине Ярослав Гузы.

Менеджер по развитию бизнеса Польского агентства по инвестициям и торговле Татьяна Чужа сообщила, что интерес к участию в процессе разминирования выявили несколько десятков польских компаний, имеющих соответствующий опыт работы, которые рассматривают разминирование как первый шаг к восстановлению.

В вопросах гуманитарного разминирования ожидается принятие нескольких важных решений на заседании польско-украинской межправительственной комиссии, которое состоится в марте 2024 года, сообщил директор департамента международного сотрудничества и торговли Министерства экономического развития Польши Александр Симашко.

Как сообщалось, по оценкам Всемирного банка, стоимость разминирования территории Украины может достигать $37,4 млрд. По состоянию на октябрь 2023 года Украина привлекла около $500 млн на разминирование Украины от европейских государств. Потенциально загрязненной территорией считается площадь в 174 тыс. кв. км, из которых на протяжении прошлого года было возвращено к использованию 18 тыс. кв. км.

Количество сертифицированных операторов по разминированию в 2023 году выросло с 6 до 30, в 2024 году ожидает сертификации еще 50 операторов. Работы по разминированию проводят 58 специальных машин, в том числе 33 используются Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в Украине. До конца года ожидается поставка в Украину еще 100 машин для разминирования.

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