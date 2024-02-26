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Сьогодні, 12:00

Військова допомога США Україні: Пентагон порушив понад 50 справ

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч рассказал, что его следователи возбудили уже более 50 уголовных дел, связанных с оказанием помощи Украине. Его заявление передали в издании Bloomberg, пишет Фокус.

Американский чиновник уточнил, что дела касаются мошенничества при закупках, замены продукта, кражи или коррупции и перенаправления.

"Мы не подтвердили никаких таких обвинений, хотя это вполне может измениться в будущем", — отметил он.

Сторч спрогнозировал, что таких расследований будет еще больше, учитывая "количество и скорость" поставок в Украину.

В СМИ объяснили, что Пентагон возглавляет усилия США по мониторингу выделенных для Украины примерно 113 миллиардов долларов. По словам инспектора, аудиторы обнаружили "пробелы" в предоставлении помощи. В частности, речь идет о неполных декларациях на грузы, которые направляются в Украину через Польшу.

В то же время Сторч подчеркнул, что Пентагон "хорошо отреагировал" на потребности Украины в военной помощи. Он заверил, что американское министерство пытается "достаточно ловко выполнить то, что, по сути, является миссией поездов и снабжения".

В издании добавили, что офис инспектора насчитывает более 200 человек, которые отслеживают ситуацию с помощью Украине. 28 из них находятся непосредственно в Украине, и это количество хотят увеличить.




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