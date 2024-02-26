Президент Владимир Зеленский объявил о старте новой экономической платформы "Сделано в Украине".
Об этом он заявил во время выступления на одноименном форуме.
Глава государства подчеркнул, что новосозданная платформа "Сделано в Украине" должна стать площадкой постоянного прямого диалога государства и предпринимателей.
Также Зеленский заявил о необходимости согласовать современное моральное соглашение между обществом и бизнесом, между государством и бизнесом.
Президент подчеркнул, что это абсолютно понятные моральные правила, и каждый, кто придерживается таких правил, должен получить полное содействие государства и всех институтов.
"Предпринимательство отражает одно из лучших качеств человека - умение организовать жизнь, умение организовывать отношения с другими так, чтобы не только ты сам, но и другие были более защищенными, имели надежную, приятную жизнь и чувствовали больше уверенности в своем завтра. Государство точно не должно и не будет этому мешать", - подчеркнул президент.
Напоминаем:
Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что в рамках новой государственной программы кэшбека "Покупай украинское" граждане Украины смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине.