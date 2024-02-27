Во вторник, 27 февраля, биткоин достиг двухлетнего максимума. Стоимость главной криптовалюты достигла 57 036 долларов за монету, что стало самым высоким показателем с конца 2021 года на фоне того, что крупные игроки активно покупают криптовалюту. Меньший конкурент – Ethereum – превысил 3200 долларов впервые с 2022 года. Как передает УНИАН, об этом пишет Reuters.

Отмечается, что биткоин вырос более чем на 10% за две сессии, чему поспособствовала информация, опубликованная 26 февраля криптоинвестором и фирмой-разработчиком MicroStrategy, что она недавно приобрела около 3000 биткоинов на сумму 155 миллионов долларов.

Также популярность биткоина связана недавним одобрением в США биржевых фондов (ETF), которые должны инвестировать непосредственно в биткоин.

"Предложения очень много, но спрос, который высвобождают спотовые ETF в США, кажется, неумолим", – сказал руководитель отдела партнерства в Азии компании Keyrock Джастин д'Анетан.

Главным стимулом сейчас является апрельское событие, которое привело к уменьшению биткоина вдвое. Этот процесс предназначен для замедления выпуска биткоинов, предложение которых ограничено 21 миллионом, из которых 19 миллионов уже добыто, путем сокращения вознаграждения за производство токенов вдвое.

Стремительный рост биткоина

В феврале 2024 биткойн вырос в цене на 32%, достигнув наибольшего месячного прироста с января 2023 года. В середине февраля курс биткоина, самой популярной криптовалюты в мире, пересек рубеж в 51 тыс долл.

В январе 2024 года американские регуляторы впервые одобрили биржевые фонды, которые инвестируют непосредственно в биткоин. Это стало знаковым событием для сектора цифровых активов стоимостью около 1,7 триллиона долларов, что расширит доступ к самой популярной криптовалюте.