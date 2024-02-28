1:17 - 18-го февраля, в Неделю 37-ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский посетил пострадавший от ракетной атаки Спасо-Преображенский кафедральный собор Одессы и возглавил в нижнем храме собора Божественную литургию.

4:55 - 18-го февраля, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, Божественную литургию в соборном храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря возглавил митрополит Вознесенский и Первомайский Алексий в сослужении игумена обители архиепископа Арцизского Виктора и братии обители.

6:29 - 20-го февраля, по благословению Владыки митрополита Агафангела, викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор и председатель епархиального Миссионерского отдела протоиерей Максимиан Погореловский приняли участие во встрече с главой Одесской областной военной администрации Олегом Кипером.

7:56 - 20-го февраля, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор в сотрудничестве с компанией AmoreUA посетил город Херсон и передал гуманитарную помощь нуждающимся.

8:40 - В этот юбилейный для Одесской семинарии 185-й учебный год нам хотелось бы подробнее рассказать об истории духовной школы. А именно о том, как семинария открылась – сначала в небольшом здании на Александровском проспекте. И как потом переехала в специально созданные для нее помещения на одноименной Семинарской улице. Предлагаем вашему вниманию фрагменты из фильма «Одесская духовная семинария: от истоков к настоящему», размещенном на ютуб-канале духовной школы.

13:07 - Открываются двери покаяния, скоро начинается Великий пост. Из года в год он повторяется и приносит большую пользу, если мы себя подготовим к этому событию. Поэтому Церковь готовит нас к этому периоду подготовительными неделями. Как в многоэтажных зданиях устанавливают лестницу, чтоб можно было легко добраться на нужный этаж, так и различные церковные дни в году установлены для нашего плавного духовного подъема. В частности, мы стоим на пороге воскресенья, которое посвящено притче про Мытаря и Фарисея. Основной лейтмотив этой притчи состоит в том, чтоб мы не столько возлагали надежд на свои мнимые достижения, сколько старались трезво видеть свои ошибки и в покаянии стремились к Богу! На примере этой притчи Господь учит нас, с каким расположением духа и сердца мы должны приступать к молитве. Фарисей и мытарь вместе пришли в храм Божий помолиться, но вынесли из храм неодинаковый плод молитвы. Мытарь пошел в свой дом из Храма Божия оправданным, хотя был грешником, а фарисей – нет, хотя и делал дела законной правды. И если мы попробуем честно взглянуть на себя со стороны, то заметим, что не имеем покаяния, которое было у мытаря и не можем похвастаться делами закона, которыми обладал фарисей. Так что попробуем в скоро грядущий сорокадневный праздник Поста добиться синергии собственной души с внешними поступками, чтоб выстраивать свою жизнь как разумное служение Господу.