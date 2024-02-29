Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины договорилось с Министерством транспорта и инфраструктуры Турции о продлении либерализации грузовых перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития, передает "Экономическая правда".

В ведомстве напомнили, что "транспортный безвиз", или же либерализация грузовых перевозок, включает двусторонние грузовые перевозки и перевозки транзитом.

"Продолжение либерализации грузовых перевозок - это пример принятия решений на основе цифр и реальных показателей относительно положительного влияния на рынок двусторонних перевозок. Из всего экспорта, который мы поставляем в Турцию, около 15% - автомобильным транспортом.

Турецкие компании импортируют к нам именно автомобильным транспортом почти 60% из всего объема товаров", - прокомментировал вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В министерстве подчеркнули, что таким образом для выполнения грузовых и транзитных перевозок не требуется разрешений. Договоренности включают безразрешительный проезд для пустого въезда грузовиков. Соответствующее решение зафиксировано протоколом заседания.

Также удалось увеличить количество разрешений на грузовые перевозки в/из третьих стран на одну тысячу - до 3500.

Напомним, что за время действия соглашения о грузовых перевозках между Украиной и ЕС, так называемого "транспортного безвиза", движение товаров по автодорогам из Украины с ЕС и наоборот выросло более чем на 40%.

Отметим, что либерализация грузовых перевозок, т.е. возможность перевозки без необходимости специальных разрешений, доступна в 35 стран, включая страны Европейского Союза. Только в прошлом году Министерству восстановления удалось договориться о такой возможности с Норвегией, Северной Македонией и продлить соответствующее соглашение с Молдовой.