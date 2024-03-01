"В самую точку" - ток-шоу о наиболее значимых событиях в России, Украине и других странах

В субботу, 24 февраля, исполнилось два года с начала полномасштабной войны в Украине и 10 лет - с начала фактической войны России против Украины. В преддверии годовщины ВСУ вынуждены сдать Авдеевку, а Запад готовится на случай внезапного нападения РФ на страны НАТО. В самой России в тюрьме погибает главный критик Кремля Алексей Навальный. Его наследие - не сдаваться. Но как это работает в путинском репрессивном государстве? Как происходящее влияет на настроения в обществах России, Украины, Германии? Гости в студии: 🔵 Екатерина Шульман, политолог 🔵 Максим Драбок, журналист украинской редакции DW 🔵 Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Подробнее:

00:52 Ток-шоу DW "В самую точку" с Еленой Барышевой

01:32 О настроениях в украинском обществе накануне второй годовщины войны

04:16 О переменах в российском обществе за два года полномасштабной войны

08:15 О протестных настроениях в России

09:20 Об отношении к войне в Украине в немецком обществе

11:25 О солидарности с украинскими беженцам в Германии

12:04 Екатерина Шульман о том, как могут развиваться события в России после президентских выборов 2024 года

15:20 Какие ожидания на 2024 год в Украине

17:36 Какие ожидания на 2024 год в Германии

21:36 Какие сценарии окончания войны могут видеть в Кремле

23:43 Почему санкции Запада против России не останавливают агрессию Путина против Украины

25:59 Как в Украине оценивают влияние западных санкций на войну

27:52 Какие рычаги давления на Россию остались у ЕС

32:33 Могут ли российские элиты влиять на ход войны в Украине

36:02 Об инициативе Юлии Навальной в Брюсселе

37:12 Об отношении украинцев к россиянам и их реакции на смерть Алексея Навального

40:00 Ждать ли в России вторую волну мобилизации

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