"В самую точку" - ток-шоу о наиболее значимых событиях в России, Украине и других странах
00:52 Ток-шоу DW "В самую точку" с Еленой Барышевой
01:32 О настроениях в украинском обществе накануне второй годовщины войны
04:16 О переменах в российском обществе за два года полномасштабной войны
08:15 О протестных настроениях в России
09:20 Об отношении к войне в Украине в немецком обществе
11:25 О солидарности с украинскими беженцам в Германии
12:04 Екатерина Шульман о том, как могут развиваться события в России после президентских выборов 2024 года
15:20 Какие ожидания на 2024 год в Украине
17:36 Какие ожидания на 2024 год в Германии
21:36 Какие сценарии окончания войны могут видеть в Кремле
23:43 Почему санкции Запада против России не останавливают агрессию Путина против Украины
25:59 Как в Украине оценивают влияние западных санкций на войну
27:52 Какие рычаги давления на Россию остались у ЕС
32:33 Могут ли российские элиты влиять на ход войны в Украине
36:02 Об инициативе Юлии Навальной в Брюсселе
37:12 Об отношении украинцев к россиянам и их реакции на смерть Алексея Навального
40:00 Ждать ли в России вторую волну мобилизации
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