В последнее время Владимир Путин намекает, что готов вести переговоры о прекращении войны на условиях РФ. Контуры соглашения, которое, судя по всему, было бы приемлемым для российский президента, просматриваются в проекте мирного договора, составленного российскими и украинскими переговорщиками в апреле 2022 года. Как передает Фокус, об этом пишет The Wall Street Journal.
Примерные условия соглашения, которое хочет видеть российский лидер, обсуждались украинскими и российскими переговорщиками спустя примерно полтора месяца с начала полномасштабной войны. Западные официальные лица и аналитики говорят, что эти цели остаются практически неизменными после двух лет боевых действий: превратить Украину в нейтральное государство, уязвимое к российской агрессии.
Прежде были обнародованы общие положения 17-страничного документа, теперь журналисты The Wall Street Journal получили доступ к полному тексту.
В документе от 15 апреля 2022 года описывается, как переговорщики с обеих сторон пытались положить конец боестолкновениям. По условиям соглашения, которое так и не подписали, Украина всегда бы оставалась нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках. Запрещалось бы восстанавливать свою армию при поддержке Запада. Крым был бы подконтролен РФ и не был бы в статусе нейтрального.
О мирной сделке договориться не удалось после того, как вскрылся масштаб российских военных преступлений в Украине, ВСУ стали добиваться больших успехов, а Запад — поставлять вооружения.
Условия мирного договора Украины и РФ
Согласно проекту соглашения, украинская сторона рассматривала возможность пойти на значительные уступки после сложностей первых недель войны. К подобным компромиссам Москва может принуждать Киев и в дальнейшем, если добьется значительных территориальных завоеваний.
В проекте договора говорится, что Украине было разрешено членство в ЕС, но не в НАТО. Никакое иностранное оружие не должно было присутствовать на украинской территории. Армия сокращалась бы до определенного размера. В РФ стремились ограничить все: численность войск, танков и дальность украинских ракет.
Статус Донбасса решался бы на личной встрече Путина и Зеленского
Оккупированный Крымский полуостров оставался бы под влиянием Москвы. Москва также настаивала на том, чтобы русский язык использовался наравне с украинским в правительстве и судах. Киев не подписал этот пункт.
Будущее Донбасса не описывалось в документе, это был предмет личных переговоров Путина и Зеленского. Встреча так и не состоялась.
Соблюдение договора гарантировалось бы зарубежными странами: США, Великобританией, Китаем, Францией и РФ. На эти страны возлагалась бы ответственность по защите нейтралитета Украины, если бы договор нарушили. При этом гарантам пришлось бы прекратить действие других международных соглашений, несовместимых с постоянным нейтралитетом Украины, в т.ч. и любые обещания двусторонней военной помощи. Международные гарантии безопасности не распространялись бы на Крым и Севастополь.
После того, как попытка захвата Киева и свержения правительства провалились, главной целью Путина стала остановка западной помощи Украине, что и предусматривало мирное соглашение.
17 июня 2023 года на встрече с несколькими африканскими лидерами Путин показал документ, который, по его словам, был предложен руководителем переговорщиков от Киева. В нем, по словам главы Кремля, было 18 положений с дополнениями, в которых определялась численность украинской армии и бронетехники.
По словам Сэмюэля Чарапа, аналитика корпорации RAND, стремление Москвы к переговорам иссякнет по мере успехов российских войск на поле боя.
С начала вторжения в Украину и оккупации Крыма в 2014 году Россия нарушила больше 400 международных соглашений и конвенций, по данным исследовательской группы Chatham House. Все прошлые соглашения о прекращении огня — с Грузией, Сирией и Украиной — Москва впоследствии использовала в своих интересах, отметил Джайлз.
Сходство с договором СССР и ГДР
Проект соглашения отчасти похож на соглашение от 1990 года об объединении Германии. По нему советские войска выводились из восточной Германии при условии, что страна отказывается от ядерного оружия и устанавливает ограничения на численность армии.
Что произошло бы при повторной агрессии?
Есть и другие примечательные положения договора, в частности о том, что следовало бы делать при повторном нападении на Украину. Россия хотела, чтобы все страны-гаранты согласовали, какими должны быть ответные меры. То есть если бы Россия вновь выступила как агрессор, общий военный ответ гарантов не предусматривался бы. Украина настаивала, что в таком случае было бы нужно "закрыть небо" — установить в воздушном пространстве бесполетную зону, а гаранты начали бы предоставлять оружие. Россия была против этого.
К тому же, Кремль хотел видеть среди гарантов и Беларусь, а Украина — Турцию.
Представители Украины также курсивом выделили текст о том, что отказываются обсуждать предложенное Россией положение, требующее от Киева отозвать заявление о признании юрисдикции Международного уголовного суда, который занимается военными преступлениями. Украина также отказалась ратифицировать пункт об отмене всех взаимных санкций.
Переговоры продолжались, даже по Zoom, но в июне 2022 года прекратились.