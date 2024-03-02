Европейский союз намерен усилить проверки за соблюдением договоренностей во время ввоза зерна из Украины. Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан.
Она подчеркнула, что ЕС должен проверить, не выходят ли перевозчики за рамки соглашений и чтобы у них было право на транзит.
По ее словам, страны ЕС также выигрывают. Экспорт по автомобильным путям в Украину из Польши, Румынии и Словакии вырос в два раза и превысил объем товаров, идущих из Украины в эти страны.
Она уточнила, что Украина экспортировала более 64 миллионов тонн зерна, масличных культур и сопутствующих товаров через коридоры солидарности с момента их создания в мае 2022 года и до января.
Еврокомиссар добавила, что только в январе транзитом через соседние с Украиной страны ЕС прошло три миллиона тонн зерна, из которых примерно 2,04 миллиона тонн - через Румынию.
Блокада границы с Польшей
Напомним, польские фермеры несколько недель назад заблокировали границу с Украиной. Они усложнили движение грузовиков через пункты пропуска, что влияет на экспорт.
Такая ситуация сложилась из-за того, что фермеры недовольны транзитом украинского зерна через Польшу и боятся, что оно может оставаться в стране.
Недавно в Государственной пограничной службе Украины рассказали, какая ситуация на границе с Польшей и какие КПП "стоят полностью".