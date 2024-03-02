Сегодня, в первый день весны, накануне Международного дня писателя, в самом центре города на Ланжероновской прошло торжественное мероприятие. Здесь на Аллее звезд были открыты три новых звезды.

Теперь в Одессе есть звезда имени знаменитого украинского художника и профессора Одесского художественного училища Михаила Жука (1883-1864). Он работал в Одессе с 1925 года до конца своей жизни. Преподавал рисование, графику и керамику в учебном заведении.

На второй звезде начертано имя одесского писателя и философа, автора знаменитого «Зеленого фургона» Александра Козачинского (1903-1943).

А третья звезда установлена в память об одесском писателе, докторе технических наук, академике Александре Дорошенко (1943-2021). Известного одесского писателя, доктора технических наук, профессора, академика Международной академии холода, прозаика, краеведа, лауреата премии «Твои имена, Одесса!» Источник