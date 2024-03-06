А вы знаете когда на круизном лайнере массово раздают бесплатное мороженое? Команда лайнера использует мороженое, чтобы освободить место для тела в холодильнике, обычно там есть место на 5-7 трупов, но смертей часто больше — об этом рассказала бывшая сотрудница одного из круизных лайнеров. Путешествия на круизных лайнерах — хобби пожилых людей. Основная целевая аудитория такого отдыха — мужчины и женщины за 75 лет — имеют свойство внезапно умирать по любой причине: стрессы, жара, обилие алкоголя или просто от старости.

Не ждите 70 лет, чтобы отправиться в круиз. Сделайте это уже сейчас.