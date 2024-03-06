В понедельник, 4 марта, ко Всемирному дню борьбы с ожирением в медучреждениях Одессы проводятся День скрининга и профилактики избыточного веса для взрослых и детей. Сообщает Департамент здравоохранения Одесского городского совета.

Отмечается, что все желающие могут бесплатно пройти скрининг на наличие избыточной массы тела, при необходимости определить уровень глюкозы в крови, измерить артериальное давление и получить консультацию врача.

Для этого необходимо обратиться к своему семейному врачу в ЦПМСП, с ребенком к педиатру детской поликлиники, или по адресам:

Консультативно-диагностическое отделение «Городская клиническая больница №1»

Болгарская, 38, чтобы №227, с 8.00 до 18.00

«Поликлиника городской больницы №5»

Троицкая, 38, каб. № 38, с 8.00 до 13.00

«Городская клиническая больница №8»

Фонтанская дорога 110, чтобы №112, с 8.30 до 14.00

Консультативно-диагностическое отделение «Городская клиническая больница №10»

Малиновского, 61а, чтобы №10, с 8.00 до 17.00

Консультативно-диагностическое отделение «Городская клиническая больница №11»

Воробьева, 5, чтобы №32, с 8.00 до 14.00

«Консультативно диагностический центр №6»

Говорова, 26а, чтобы №307, с 9.00 до 14.00

«Консультативно диагностический центр №20»

Левитана, 62, чтобы №459, с 8.00 до 17.00

«Консультативно диагностический центр №29»

Заболотного, 32а, 2-й этаж, чтобы №12, с 8.00 до 18.00 – обзор эндокринолога

Осмотры семейных врачей

1-й этаж, чтобы №10, с 8.00 до 18.00

2-й этаж, чтобы №12а, с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 19.00

2-й этаж, чтобы №22, с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 19.00

«Детский консультативно-диагностический центр им академика Резника»

Дворянская, 10, каб. № 15, с 9.00 до 15.00

Врачи отмечают, что избыточный вес и ожирение – это комплексная проблема, которая часто выходит за пределы совета об уменьшении количества потребляемой пищи. Ожирение сокращает продолжительность жизни в среднем на 3–10 лет и повышает риск многих других заболеваний.

Если вы живете с лишним весом, обратитесь к своему врачу. Он поможет вам найти причины избыточного веса и посоветует, что нужно сделать, чтобы его нормализовать, а значит снизить риски для здоровья.