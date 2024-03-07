Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, ознакомленный с ситуацией, передает hromadske.
По словам собеседника издания, кортеж, который перевозил лидеров во время визита в Одессу, ощутил на себе воздействие удара, и группа увидела грибовидное облако дыма.
Зеленский позже рассказал журналистам на брифинге, что был достаточно близко, чтобы увидеть и услышать прилет.
Мицотакис сказал, что Зеленский провел для него экскурсию по Одессе, которая получила огромный ущерб от месяцев российских ударов, прежде чем они услышали сирены воздушной тревоги.
Российский удар по Одессе
Российские войска утром 6 марта атаковали Одессу, куда приехали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии hromadske сообщил, что в результате удара погибли пять человек, также есть раненые. Оккупанты попали в портовую инфраструктуру Одессы.
Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российский удар по Одессе 6 марта не связан с визитом Зеленского.