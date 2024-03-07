Российская ракета взорвалась всего в 500 метрах от колонны президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, которые проводили встречу в Одессе 6 марта.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, ознакомленный с ситуацией, передает hromadske.

По словам собеседника издания, кортеж, который перевозил лидеров во время визита в Одессу, ощутил на себе воздействие удара, и группа увидела грибовидное облако дыма.

Зеленский позже рассказал журналистам на брифинге, что был достаточно близко, чтобы увидеть и услышать прилет.

«Мы сегодня видели этот удар. Вы же видите, с кем имеем дело, им безразлично, где бьют. Мы должны защищать себя в первую очередь. Лучший способ это сделать — система противовоздушной обороны», — добавил он.

Мицотакис сказал, что Зеленский провел для него экскурсию по Одессе, которая получила огромный ущерб от месяцев российских ударов, прежде чем они услышали сирены воздушной тревоги.

«Вскоре, когда мы садились в наши машины, мы услышали сильный взрыв. Думаю, что для нас это самое лучшее, самое яркое напоминание о том, что здесь идет настоящая война. Каждый день идет война, затрагивающая не только фронт, солдат, она затрагивает наших ни в чем не повинных граждан», — сказал Мицотакис журналистам.