Киберполицейские разоблачили двух человек, которые присваивали средства граждан под предлогом продажи квадрокоптеров и автомобилей на нужды защитников Украины. Соответствующие объявления мошенники размещали на популярной торговой онлайн-площадке.

Один из подозреваемых подыскивал банковские карты дропов и продавал их своему сообщнику за криптовалюту в эквиваленте 200 долларов США. Последний предоставлял потерпевшим реквизиты приобретенных карточек для внесения предоплаты за несуществующий товар или транспортировку автомобилей. В целях конспирации незаконно полученные деньги выводились на подконтрольные им криптовалютные кошельки, и только после этого – на их банковские счета.

Полицейские провели семь обысков в доме у фигурантов и изъяли компьютерную технику, смартфоны, банковские и сим-карты, а также почти 40 тысяч гривен. Двум участникам преступной схемы сообщили о подозрении в мошенничестве и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 19 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе облполиции.

Разоблачили аферистов киберполицейские совместно со следователями следственного управления ГУНП в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.