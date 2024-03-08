Бренды Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home - возвращаются в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает "Экономическая правда".

"МИД Украины официально подтверждает, что бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home - возвращаются в Украину", — говорится в сообщении.

По поручению Президента Украины с 2022 года МИД ведет системную работу со всеми ведущими международными брендами, которые покинули украинский рынок из-за начала полномасштабной войны РФ, для восстановления их работы в Украине. Возвращение Inditex является следующим шагом после восстановления работы McDonald's, H&M и других.

Напомним:

Накануне стало известно, что сеть магазинов Zara готовится снова открыть магазины в Украине после двухлетнего перерыва.

Шведский ритейлер H&M в ноябре 2023 года впервые после начала войны открыл свои магазины в ТРЦ Lavina Mall и Respublika Park в Киеве.