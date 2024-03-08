Президент США Джо Байден в ходе ежегодного обращения к Конгрессу рассказал о высокой стоимости лекарств в Штатах и предложил желающим слетать с ним в другие страны, например, в Москву, чтобы приобрести медикаменты по более низкой цене. Трансляция с соответствующего мероприятия велась на сайте Белого дома, передает Фокус.
По словам Байдена, за пределами США можно получить лекарства за 40 процентов стоимости от той, которую платят американцы. Он выразил желание, чтобы предельная цена рецептурных лекарств составляла 22 тысячи долларов в год.
По информации Washington Examiner, упоминание Москвы в речи Байдена быстро вызвало "насмешки" со стороны республиканцев и команды бывшего президента США Дональда Трампа.
Отметим, что Джо Байден во время выступления перед Конгрессом 8 марта заявил, что Украина может остановить президента РФ Владимира Путина, если Штаты дадут ей достаточно оружия.