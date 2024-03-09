Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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Дата: Сьогодні, 14:00
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Сьогодні, 14:00
Чому ми поїхали з Норвегії в 2024, проживши там 2 роки!
Категорія:
Новини
/
Видео
Автор:
Одесский Бродяга
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Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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