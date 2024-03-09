Президент Владимир Зеленский рассматривает вопрос увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы. Об этом “Стране” сообщили источники, близкие к Офису президента.

Причем первоначально планировалось отправить его послом в Лондон, но затем переиграли и на эту позицию определили Валерия Залужного. “К Кулебе очень много вопросов. В частности много претензий, по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом. ОП в целом недоволен дипломатической службой. Все, конечно, понимают, что с теми ресурсами, что у него есть, невозможно всего достичь, но информация о неудовлетворительном состоянии дел в посольствах течет из разных сторон — даже от политиков, побывавших в той или иной стране, и легендированных сотрудников”, — рассказал источник.

На место Кулебы, по его словам, “наиболее вероятный кандидат” — заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, курирующий внешнеполитическое направление.

Между тем сегодня спикер МИД Олег Николенко сообщил в своем Фейсбуке, что покидает должность.

“Это была моя последняя неделя в должности спикера министерства иностранных дел Украины. 3,5 года, большая часть из которых пришлась на самую тяжелую страницу в истории нашей страны”, — написал Николенко.



