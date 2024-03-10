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Категорія: Новини / Події

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Премьер-министр Индии в честь 8 марта объявил о снижении цен на 100 рупий на газовые баллоны для приготовления пищи. 

«Это соответствует нашей приверженности расширению прав и возможностей женщин, а также обеспечению им лёгкой жизни», — написал Нарендра Моди.

«В честь Международного женского дня правительство снизило цены на баллоны со сжиженным нефтяным газом на 100 рупий», — написал Моди в своем аккаунте в соцсети X. Он добавил, что целью такого шага является обеспечение доступности газа для приготовления пищи, поддержка благополучия семей и создание более здоровой окружающей среды. Также это соответствует стремлению расширить права и возможности женщин и облегчить их жизнь, заключил премьер.


 BloomEconomy 




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