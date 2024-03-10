«В честь Международного женского дня правительство снизило цены на баллоны со сжиженным нефтяным газом на 100 рупий», — написал Моди в своем аккаунте в соцсети X. Он добавил, что целью такого шага является обеспечение доступности газа для приготовления пищи, поддержка благополучия семей и создание более здоровой окружающей среды. Также это соответствует стремлению расширить права и возможности женщин и облегчить их жизнь, заключил премьер.