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Премьер-министр Индии в честь 8 марта объявил о снижении цен на 100 рупий на газовые баллоны для приготовления пищи.
«Это соответствует нашей приверженности расширению прав и возможностей женщин, а также обеспечению им лёгкой жизни», — написал Нарендра Моди.
«В честь Международного женского дня правительство снизило цены на баллоны со сжиженным нефтяным газом на 100 рупий», — написал Моди в своем аккаунте в соцсети X. Он добавил, что целью такого шага является обеспечение доступности газа для приготовления пищи, поддержка благополучия семей и создание более здоровой окружающей среды. Также это соответствует стремлению расширить права и возможности женщин и облегчить их жизнь, заключил премьер.