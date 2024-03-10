Турция готова принять мирный саммит по войне в Украине. На него Стамбул хочет пригласить представителей Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.
Он напомнил, что Турция с самого начала делала и делает свой вклад для мирного урегулирования войны в Украине на основе переговоров.
"Мы готовы принять мирный саммит к которому привлекут и Россию", - добавил президент Турции.
Реакция Зеленского
Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня он и президент Турции говорили много об украинской "формуле мира". Он проинформировал Эрдогана о подготовке саммита мира на уровне лидеров.
Также Зеленский отреагировал на формат, предложенный Эрдоганом. По его словам, Украина не видит представителей России на этом саммите.
Не первая попытка для Эрдогана
В конце февраля президент Турции заявлял, что его страна снова готова возобновить процесс переговоров между Россией и Украиной, который ранее проходил в Стамбуле.
Также недавно The Wall Street Journal писало, что российский диктатор Владимир Путин публично намекнул, что он был бы открыт к обсуждению вопроса о прекращении войны в Украине на условиях Москвы. Контуры соглашения, которое, вероятно, он хочет заключить, можно увидеть в проекте мирного договора, составленном российскими и украинскими делегациями в апреле 2022 года.