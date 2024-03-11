Каталонская полиция ликвидировала преступную сеть по производству и продаже поддельных произведений Бэнкси, известного британского мастера граффити.

Четыре человека находятся под следствием за мошенничество и нарушения прав интеллектуальной собственности, говорится в заявлении каталонской полиции. Они продавали подделки за 1500 евро.

Двое главных подозреваемых "разбирались в мире искусства" и работали в с современной живописью много лет, уточнили в MOSSOS D'ESQUADRA.

На данный момент обнаружены 25 случаев продажи, жертвами мошенников стали покупатели в Испании, Германии, Швейцарии, США и Шотландии.

Подделки были обнаружены на онлайн-платформах, в аукционных домах и у антикварных дилеров Каталонии в июле 2023 года. В августе полиция обнаружила их источник подделок и изъяла девять работ.

В декабре 2023 года полиция провела обыск в квартире Сарагосы, где подделки, как сообщается, изготавливались "парой молодых последователей Бэнкси, испытывающих финансовые проблемы". Они изготавливали подделки на картоне, "добавив графические элементы, чтобы сделать их более привлекательными". Они также подделали сертификаты, утверждающие, что работы были созданы Бэнкси в рамках его проекта Dismaland.

Агенты изъяли трафареты, чернильные штампы и аэрозольную краску, которую они использовали. Полиция заявила, что расследование будет продолжено; не исключены новые задержания.

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