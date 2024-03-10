Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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Дата: Сьогодні, 21:43
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Сьогодні, 21:43
Божественна літургія у Свято-Успенському кафедральному соборі
Категорія:
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Таїнство віри
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