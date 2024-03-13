Документальный фильм Би-би-си

По Европе и США ходит загадочная коллекция русского авангарда. Картины из нее попали в большие европейские и американские музеи и даже в голливудские фильмы: «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и ленту Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара». Основатель коллекции за все время ее существования дал всего несколько интервью. Он практически не известен в арт-среде. Его зовут Леонид Закс. По его словам, в коллекции больше двухсот шедевров — картин Лисицкого, Родченко, Экстер, Гончаровой и других мастеров. Они продавались за сотни тысяч швейцарских франков. Но эксперты говорят, что картины могут быть подделками, а история происхождения коллекции — мифом.

Русская служба Би-би-си расследовала историю этой коллекции, провела анализ нескольких полотен, а главное - разыскала загадочного владельца сомнительного собрания. Подпишитесь на нашу рассылку «Контекст»: https://bit.ly/3SDerd4 Русская служба Би-би-си: https://www.bbc.com/russian