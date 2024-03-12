Инцидент произошёл в городе Пренцлау в федеральной земле Бранденбург. Во времена ГДР в местном парке установили мемориал в честь примерно 350 погибших там в апреле 1945 года солдат Красной армии. В воскресенье на обелиск нанесли антироссийские надписи, сообщили в полиции. Как пишет газета Nordkurier, также украдены две каменные плиты с именами солдат. Местные чиновники рассказали газете Uckermark Kurier, что это уже второй подобный инцидент за последнее время.

Оскорбительные надписи уже смыли. В удалении граффити приняли участие местные чиновники и лично бургомистр Хендрик Зоммер. Полиция проводит расследование. Доски с именами погибших обещают вернуть не позднее 8 мая.





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