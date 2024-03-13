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Сьогодні, 14:00

За перші два місяці року обсяг торгівлі через Суецький канал впав на 50%

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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За первые два месяца 2024 года торговля через Суэцкий канал упала на 50 процентов по сравнению с предыдущим годом, а торговля через Панамский канал - на 32 процента.

Об этом говорится в отчете МВФ, передает "Экономическая правда".

"Оценки показывают, что объем торговли, который прошел через Суэцкий канал, сократился на 50 процентов в первые два месяца года, а объем торговли, проходящей вокруг Мыса Доброй Надежды, по нашим оценкам, вырос на 74 процента по сравнению с прошлым годом. Между тем объем транзитной торговли через Панамский канал снизился почти на 32 процента по сравнению с предыдущим годом", - говорится в отчете.

Нападения на суда в районе Красного моря уменьшили трафик через Суэцкий канал, через который проходит около 15 процентов мирового объема морской торговли. Зато несколько судоходных компаний направили свои суда в обход мыса Доброй Надежды. Это увеличило время доставки в среднем на 10 дней или более, что нанесло ущерб компаниям с ограниченными запасами.

На другом конце света сильная засуха на Панамском канале заставила власти ввести ограничения, которые с октября прошлого года существенно уменьшили ежедневное количество судов. Это замедлило морскую торговлю через еще один канал, на который приходится около 5 процентов мировой морской торговли.




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