Журналисты проанализировали ежемесячные данные о транспортных средствах и их владельцах, которые публикует МВД, и обнаружили, что количество регистрационных действий с транспортом на основании договоров дарения значительно возросло.
Так, за прошлый год перерегистрация по договорам дарения, заключенным в территориальных сервисных центрах, выросла в 2,3 раза.
По гипотезе издания, украинские мужчины начали массово переписывать автомобили на своих жен и из-за определенных законодательных инициатив, которые предусматривают запрет мужчинам, уклоняющимся от мобилизации, на проведение операций с имуществом и ограничения на управление принадлежащими им транспортными средствами.
Например, правительственный законопроект №10449 предлагает временное ограничение права управления собственными транспортными средствами. Еще один законопроект №10378 (уже отозван) предусматривал запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничения на право управления собственным транспортным средством и получения водительского удостоверения и некоторые другие ограничения", - пишет NGL.media. Ни один из таких законопроектов пока не стал законом.
Издание также отмечает, что подарки от кровных родственников первой и второй степени родства облагаются налогом по ставке 0% и не подлежат налогообложению военным сбором. Это - муж или жена, их дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки.
А подарки от других облагаются налогом по ставке 5% плюс военный сбор 1,5%.
В открытых наборах данных МВД отсутствует информация о поле приобретателей подарков, на запрос издания главный сервисный центр МВД предоставил такие обезличенные данные.
В феврале одаренных автомобилями женщин стало в шесть раз больше, чем мужчин", - пишет NGL.media.
За последние месяцы женщинам чаще всего дарили автомобили преимущественно 2007-2018 годов выпуска, новых автомобилей 2022-2023 г.в. всего восемь десятков.
Самыми популярными моделями подарков стали Volkswagen Passat, Киа Sportage и Skoda Octavia. Хотя женщинам также дарили грузовики, тягачи, автовозы и даже автоцистерны, добавляет издание.
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