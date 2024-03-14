Журналисты проанализировали ежемесячные данные о транспортных средствах и их владельцах, которые публикует МВД, и обнаружили, что количество регистрационных действий с транспортом на основании договоров дарения значительно возросло.

Так, за прошлый год перерегистрация по договорам дарения, заключенным в территориальных сервисных центрах, выросла в 2,3 раза.

"Если обычно ежемесячно таких случаев было около двухсот, то с лета 2023 года количество перерегистраций автомобилей на основании договоров дарения начало расти. В декабре количество таких договоров достигло почти 500, в январе - превысило 1000, в феврале - достигло почти 1300 договоров", - говорится в сообщении.

По гипотезе издания, украинские мужчины начали массово переписывать автомобили на своих жен и из-за определенных законодательных инициатив, которые предусматривают запрет мужчинам, уклоняющимся от мобилизации, на проведение операций с имуществом и ограничения на управление принадлежащими им транспортными средствами.

"Большинство таких инициатив существуют только в форме слухов, которые активно распространяются по соцсетям. Однако есть и несколько реальных законопроектов, предусматривающих определенные ограничения для тех, кто избегает воинского учета.

Например, правительственный законопроект №10449 предлагает временное ограничение права управления собственными транспортными средствами. Еще один законопроект №10378 (уже отозван) предусматривал запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничения на право управления собственным транспортным средством и получения водительского удостоверения и некоторые другие ограничения", - пишет NGL.media. Ни один из таких законопроектов пока не стал законом.

Издание также отмечает, что подарки от кровных родственников первой и второй степени родства облагаются налогом по ставке 0% и не подлежат налогообложению военным сбором. Это - муж или жена, их дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки.

А подарки от других облагаются налогом по ставке 5% плюс военный сбор 1,5%.

В открытых наборах данных МВД отсутствует информация о поле приобретателей подарков, на запрос издания главный сервисный центр МВД предоставил такие обезличенные данные.

"Эти данные подтвердили нашу гипотезу, потому что именно с декабря 2023 года женщины начали значительно чаще получать автомобили в подарок. Например, в октябре соотношение женщины/мужчины составляло 175 против 110, в ноябре - 157 против 144, в декабре - уже 361 против 114. А в январе это соотношение выросло до 865 женщин против 159 мужчин.

В феврале одаренных автомобилями женщин стало в шесть раз больше, чем мужчин", - пишет NGL.media.

За последние месяцы женщинам чаще всего дарили автомобили преимущественно 2007-2018 годов выпуска, новых автомобилей 2022-2023 г.в. всего восемь десятков.

Самыми популярными моделями подарков стали Volkswagen Passat, Киа Sportage и Skoda Octavia. Хотя женщинам также дарили грузовики, тягачи, автовозы и даже автоцистерны, добавляет издание.

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Экономическая правда