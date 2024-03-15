Оскароносная французская актриса сменила на этом посту польского режиссера Агнешку Холланд, которая стала первой женщиной-президентом Академии.

Французская актриса Жюльет Бинош ("Три цвета: Синий", "Английский пациент", "Рецепт любви") станет следующим президентом Европейской киноакадемии, сменив на этом посту польского режиссера Агнешку Холланд ("Европа, Европа", "След зверя", "Зелёная граница"), которая планирует полностью посвятить свое время съемкам фильмов.

Кандидатура Бинош была единогласно предложена членами совета после того, как Холланд решила уйти в отставку.

Холланд заявила: "Я не из тех, кто легко отходит от дел, но я пришла к выводу, что в первую очередь я - режиссер. И это то, на чем я хочу сосредоточиться в ближайшие годы".

Последний фильм Холланд "Зелёная граница" получил Специальный приз жюри в Венеции в прошлом году, и сейчас она готовится приступить к съемкам своего байопика о Кафке "Франц".

Мы взяли интервью у Холланд на последней церемонии вручения Европейской кинопремии - европейского аналога "Оскара" - чтобы поговорить о "Зелёной границе " (одном из ее величайших фильмов на сегодняшний день) и о текущем состоянии европейского киноландшафта, поскольку роль президента Европейской киноакадемии не только "воплощает то, что Академия хочет отстаивать", согласно заявлению организации, но и представляет интересы европейской киноиндустрии.

В своем недавнем заявлении Холланд добавила: "Для меня всегда было честью выступать в качестве президента Европейской киноакадемии, сменив на этом посту Вима Вендерса, который пошел по стопам Ингмара Бергмана. Но сейчас для меня настало время отойти от дел". Знание о том, что Жюльет Бинош готова подхватить эстафету, укрепляет меня в мысли, что это решение принято в правильный момент".

Холланд, которая стала президентом Европейской киноакадемии в 2021 году, была первой женщиной-президентом совета. Она сменила на этом посту немецкого режиссера Вима Вендерса, у которого мы недавно брали интервью в связи с его последним фильмом "Идеальные дни", и который стал вторым в истории президентом Академии, сменив в 1996 году основателя - шведского режиссера Ингмара Бергмана.

Майк Дауни, нынешний председатель совета директоров, и генеральный директор Академии Матиас Воутер Кноль сказали о Холланд следующее: "Мы хотим уважить желание Агнешки Холланд и прекрасно понимаем, что обязанности помимо кинематографа, какими бы вдохновляющими и важными они ни были, иногда могут встать на пути создания искусства. Подобное решение также заставляет нас осознать, насколько мы обязаны Агнешке Холланд работой для нашего института".

"От имени Европейской киноакадемии мы хотели бы поблагодарить ее за огромную поддержку, силу и сильное видение во всех функциях, которые она выполняла в структуре Академии. Без этого работа, проделанная за последние годы, не была бы такой же - и уж точно не была бы такой приятной".

Официально Бинош приступит к своим обязанностям 1 мая 2024 года.

Она - единственная женщина, получившая награды за лучшую женскую роль на всех трех ведущих европейских кинофестивалях: в Венеции она получила Кубок Вольпи за фильм "Три цвета: Синий" в 1993 году, "Серебряного медведя" Берлинале за фильм "Английский пациент " в 1996 году (за роль, которая также принесла ей "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в 1997 году) и "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах за фильм "Копия верна_"_ (2010).

В настоящее время актрису можно увидеть в каннской премьере "Рецепт любви", а также в сериале Apple TV+ "Новый взгляд", в котором она играет Коко Шанель в паре с Беном Мендельсоном.





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