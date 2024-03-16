Правительство планирует продлить действие льготного тарифа на газ. Соответствующий проект постановления Кабинета министров появился на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) для дальнейшего обсуждения, передает Фокус.

"Учитывая необходимость продолжить предоставление услуг по снабжению горячей воды в населенных пунктах Украины, определение четких предпосылок для подготовки к началу нового отопительного периода 2024/2025 годов, появилась необходимость продолжить поставки природного газа производителям тепловой энергии до 15 апреля 2025 года", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Ожидается, что до этой даты ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" будет поставлять природный газ по ценам:

для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и снабжению горячей воды населению — 7 420 гривен с учетом НДС за 1 000 кубических метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке;

бюджетным учреждениям — 16 390 гривен с учетом НДС за 1 000 кубических метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).

При этом формула расчетов должна претерпеть изменения. Так, в неотапливаемый период распределение средств для производителей тепловой энергии, которые не занимаются производством горячей воды, будет осуществляться так:

0% будет поступать на небюджетный счет "Нафтогаз Трейдинг";

100% — на небюджетные счета теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций для проведения платежей.

Когда в Украине начнется новый отопительный сезон, средства будут распределять по другому: 60% будет начисляться на небюджетный счет "Нафтогаз Трейндинг", зато теплоснабжающие и теплогенерирующие компании будут получать 40%.

Тарифы на газ: будут ли платить украинцы больше в 2024 году

В компании "Нафтогаз", которая обслуживает большую часть бытовых потребителей в Украине недавно заверили, что не планируют повышать тарифы на газ для населения.

"В течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиками и соответствующими потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года", — пояснили в пресс-службе.